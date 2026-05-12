ZONA SUR DE RESISTENCIA: SAMEEP INTERVIENE EN BOMBA DE CAPTACIÓN PARA RECUPERAR PRESIÓN Y CAUDAL

La empresa Sameep informó que se encuentra reducido el servicio de agua potable para usuarios abastecidos por la Cisterna Sur, debido a la salida de servicio de una bomba de captación ubicada en el riacho de Barranqueras, que deriva agua cruda hacia la Planta Potabilizadora Nº 2.

La contingencia afecta el proceso de captación y provoca una disminución del caudal impulsado hacia el centro de distribución de Cisterna Sur, generando baja presión en el suministro de agua potable en distintos sectores de la zona sur de Resistencia.

Desde la empresa señalaron que equipos técnicos trabajan intensamente en el lugar para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio a la brevedad posible.

El gerente de Producción de Sameep, ingeniero Aníbal Aquino, explicó que “ante esta eventualidad, estamos realizando intervenciones correctivas luego de que los equipos salieran de servicio. El objetivo principal es recuperar los niveles de presión y caudal previos al inconveniente”.

Asimismo, Aquino indicó que “ante la disminución de caudales, se están ejecutando intervenciones en el equipo de bombeo afectado para normalizar el servicio en el menor tiempo posible”.

Finalmente, desde la empresa solicitaron comprensión a los usuarios por las molestias ocasionadas y remarcaron que las tareas permitirán recuperar la normal prestación del servicio.

Relacionado