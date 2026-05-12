RESISTENCIA  APREHENDIERON A UN HOMBRE INVESTIGADO POR PRESUNTAS COMUNICACIONES INAPROPIADAS CON UNA MENOR

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento Cibercrimen y la División Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia.

La intervención se llevó a cabo el pasado 8 de mayo, cerca de las 20 de la noche, en el marco de una causa por “Supuesto Grooming” con intervención del Equipo Fiscal N° 13, iniciada tras la denuncia realizada por una mujer, quien manifestó que su hermana menor de edad mantenía presuntas conversaciones de índole sexual y recibía mensajes inapropiados a través de la aplicación WhatsApp.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas en el entorno digital sobre los elementos aportados a la causa, los efectivos lograron obtener información de interés que permitió orientar las diligencias hacia el posible paradero del sospechoso.

Posteriormente, personal especializado se constituyó en la Comisaría Decimotercera de Resistencia, donde coordinó las medidas operativas junto al personal de guardia. Con colaboración de efectivos de esa unidad, se desplegó un operativo en inmediaciones del asentamiento Nicolas Silva, realizándose entrevistas con vecinos de la zona y tareas de vigilancia discreta que permitieron establecer el posible domicilio del implicado.

Asimismo, se diagramó un operativo tipo “cerrojo” y, en cercanías del asentamiento de la investigación, los agentes observaron a un hombre de características coincidentes desplazándose por la vía pública. Conforme a las directivas del Equipo Fiscal interviniente, procedieron a la aprehensión de un hombre de 57 años.

Durante el procedimiento, el sospechoso manifestó que el teléfono utilizado para comunicarse con la menor se encontraba en poder de su hija, quien reside en otro asentamiento cercano junto a una familiar.

Continuando con las tareas investigativas, los efectivos localizaron a la mujer, quien realizó la entrega voluntaria de un teléfono celular, el cual fue formalmente secuestrado bajo protocolo de preservación de evidencia digital.

Las actuaciones y los elementos secuestrados serán remitidos a la Fiscalía interviniente

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