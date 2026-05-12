DOS HOMBRES CON PEDIDOS DE APREHENSIÓN FUERON DEMORADOS DURANTE OPERATIVOS PREVENTIVOS

Intervinieron efectivos de la División Caminantes del Centro Multiagencial durante tareas de prevención e identificación de personas.

El primer procedimiento se realizó alrededor de las 9 en avenida Perón y Santa María de Oro, donde el personal identificó a un ciudadano de 28 años domiciliado en Puerto Tirol. Al verificar sus datos en el Sistema SiGeBi, se constató que presentaba un impedimento legal de aprehensión/detención, en el marco de una causa por presunta infracción al artículo 106° (Quema de Vegetación), con intervención del Juzgado de Paz de Puerto Tirol.

Minutos más tarde, cerca de las 10, en avenida Hernandarias y calle Jujuy, demoraron a un hombre de 29 años, domiciliado en el barrio AIPO Independencia. Tras la consulta efectuada al sistema policial, se estableció que registraba un pedido activo de aprehensión/detención en una causa por “Supuesto Robo con Escalamiento en Grado de Tentativa”, a requerimiento de la Cámara Segunda en lo Criminal.

Finalmente en ambos casos, personal de la División Antecedentes confirmó la vigencia de los requerimientos judiciales, procediéndose al traslado de los demorados hacia Medicina Legal y posteriormente a las comisarías jurisdiccionales correspondientes.

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