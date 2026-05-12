BARCELONA INICIARÁ ACCIONES LEGALES CONTRA FLORENTINO PÉREZ POR SUS ACUSACIONES
El máximo mandatario del Merengue brindó una conferencia de prensa muy filosa, donde no solo atacó a la prensa española sino que apuntó contra el club catalán.
Florentino Pérez convocó a una conferencia de prensa para referirse a la actualidad del Real Madrid. Sin embargo, el empresario no se limitó a hablar de su gestión y lanzó duras acusaciones que provocaron la inmediata reacción del Barcelona, cuyo departamento legal ya analiza los pasos a seguir.
Durante su intervención, el dirigente de 79 años fue muy severo al referirse a la supuesta influencia arbitral y al desempeño de su eterno rival: «El Barça siempre sale beneficiado. A ver si la UEFA mete mano en este asunto, que la va a meter. No puede ser que esté bajo la sospecha de una corrupción pagada durante 20 años».
Además, Pérez sugirió que su equipo fue perjudicado en la presente temporada y vinculó directamente al club culé con irregularidades: «No he venido a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona». Según el presidente del equipo español, el club elaboró un video detallando los 18 puntos que, según su visión, les habrían «quitado» en este ciclo.
La respuesta oficial de Barcelona para Florentino Pérez
Ante la gravedad de los dichos, el Barcelona emitió un comunicado a través de su sitio web oficial para informar que iniciarán acciones legales contra el mandatario blanco. En el escrito, los catalanes indicaron que su departamento legal está estudiando detenidamente las manifestaciones y acusaciones de Pérez para valorar los próximos pasos. La institución aseguró que informará adecuadamente sobre las decisiones que se adopten una vez que se complete el análisis de la rueda de prensa.
El trasfondo: ¿Qué es el caso Negreira?
El conflicto escala en un contexto judicial complejo para el equipo catalán. El caso Negreira es una investigación en curso sobre los pagos de más de 7.3 millones de euros realizados por el Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira. El implicado fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y los pagos bajo la lupa se efectuaron entre los años 2001 y 2018.