«ES EL PAÍS QUE SOÑAMOS»: EL CONTUNDENTE RESPALDO SERGIO MASSA A LA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA
El líder del Frente Renovador volvió a expresar su apoyo a la educación pública, contra el brutal ajuste del Gobierno de Javier Milei.
En el marco de la masiva movilización que se llevó a cabo este martes contra el brutal ajuste del Gobierno en educación, el exministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa, expresó su apoyo a la Marcha Federal Universitaria con un contundente mensaje en sus redes sociales.
A través de un posteo en su cuenta de X, el líder del Frente Renovador (FR) destacó el valor social de la educación superior y su impacto en la movilidad ascendente de los argentinos.
De esta manera, Massa enfatizó que el acceso a las facultades nacionales trasciende al individuo, convirtiéndose en un logro colectivo. «Cada estudiante que llega a la universidad es una familia entera que llega con él. La educación superior de calidad es el mejor legado que podemos dejarle a las próximas generaciones», expresó.
A su vez, el referente del Frente Renovador reafirmó su compromiso con el sistema universitario argentino, destacando los valores que, a su juicio, deben ser innegociables frente al contexto de ajuste presupuestario.
«Hoy y siempre, defender la Universidad pública, gratuita, inclusiva y de excelencia. El país que soñamos se construye con más educación y más ciencia», sentenció el excandidato presidencial.
Con esta declaración, Massa se suma al amplio arco político y social que hoy reclama una actualización de los fondos para el funcionamiento de las casas de estudio, los salarios docentes y la investigación científica nacional. El dirigente ya había participado en otras movilizaciones de este calibre.
Marcha Federal Universitaria: qué dice el contundente documento publicado por las universidades
Sin reclamos partidarios, docentes y estudiantes de las universidades públicas nacionales realizaron este martes la cuarta Marcha Federal Universitaria, con su centro Plaza de Mayo, donde presentaron un documento para reclamar que «el Gobierno incumple» con la Ley de Financiamiento Universitario.
Miles de personas se reunieron este martes en distintos puntos del país para la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada durante el mandato de Javier Milei, ahora en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.