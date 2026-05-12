FIFA rechazaría la apelación de Gianluca Prestianni y el Mundial 2026 sigue en riesgo: ahora irá al TAS

Partido cumplido: Prestianni ya cumplió una fecha de forma provisional durante la revancha de la serie de Champions League en el Santiago Bernabéu.

Período de prueba: Tres de los cinco partidos restantes están sujetos a un período de prueba de dos años.

Alcance de la FIFA: El ente regulador del fútbol mundial aceptó elevar el alcance de la sanción a sus propias competencias.

Consecuencia mundialista: Esto implica que los dos partidos de cumplimiento inmediato que le restan se harían efectivos en la próxima Copa del Mundo, en caso de que sea convocado por Lionel Scaloni.

El recurso del TAS: la última esperanza para Gianluca Prestianni

Ante el rechazo de las apelaciones previas por parte de la FIFA, el entorno del jugador oriundo de Ciudadela ha decidido agotar la última instancia legal disponible. En las próximas horas se hará efectiva la presentación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para buscar una medida cautelar que permita remover o reducir el castigo.