FIFA RECHAZARÍA LA APELACIÓN DE GIANLUCA PRESTIANNI Y EL MUNDIAL 2026 SIGUE EN RIESGO: AHORA IRÁ AL TAS
La FIFA habría decidido no aceptar las apelaciones, lo que mantiene firme la sanción que pone en duda su participación en el inicio de la Copa del Mundo.
El panorama para Gianluca Prestianni de cara al Mundial 2026 es cada vez más complejo. Luego del polémico cruce con Vinícius Jr. en un duelo entre Benfica y Real Madrid por la Champions League, el futbolista surgido en Vélez Sarsfield enfrenta una sanción por conducta discriminatoria que la FIFA ha decidido ratificar a nivel global.
La UEFA impuso originalmente un castigo de seis partidos oficiales para el joven de 20 años. La situación actual del cumplimiento de la pena se divide de la siguiente manera:
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Partido cumplido: Prestianni ya cumplió una fecha de forma provisional durante la revancha de la serie de Champions League en el Santiago Bernabéu.
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Período de prueba: Tres de los cinco partidos restantes están sujetos a un período de prueba de dos años.
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Alcance de la FIFA: El ente regulador del fútbol mundial aceptó elevar el alcance de la sanción a sus propias competencias.
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Consecuencia mundialista: Esto implica que los dos partidos de cumplimiento inmediato que le restan se harían efectivos en la próxima Copa del Mundo, en caso de que sea convocado por Lionel Scaloni.
El recurso del TAS: la última esperanza para Gianluca Prestianni
Ante el rechazo de las apelaciones previas por parte de la FIFA, el entorno del jugador oriundo de Ciudadela ha decidido agotar la última instancia legal disponible. En las próximas horas se hará efectiva la presentación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para buscar una medida cautelar que permita remover o reducir el castigo.
Durante su descargo ante el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, Prestianni intentó defenderse negando las acusaciones de racismo. El futbolista manifestó que no utilizó el término «mono» contra el brasileño, sino que empleó el insulto «maricón» con la intención de tildarlo de «llorón».
Sin embargo, esta estrategia no fue efectiva para eludir la pena. Las autoridades europeas mantuvieron la sanción al sustituir la carátula de «racismo» por la de «homofobia», encuadrando sus dichos dentro del mismo ámbito de aplicación de castigos por conductas discriminatorias.