RESISTENCIA ENTRÓ A UNA ESCUELA Y A AUN AUTO, PERO NO PUDO ROBAR NADA

El joven de 25 años quedó detenido por dos causas en grado de tentativa.

Hoy, la directora de la E.E.S. N°87 “Escuela Normal Sarmiento” denunció vio a un hombre entrar al establecimiento desde las cámaras de seguridad este 8 de mayo, pero no se llevó nada del lugar. Más tarde, llegó otra denuncia a la Comisaría Segunda, esta vez un hombre denunció que habían forzado la puerta de su auto, pero que tampoco se llevaron nada. Con las cámaras de seguridad notaron que el sospechoso era la misma persona.

Después de las denuncias, el joven de 25 años era buscado por dos causas: “supuesto hurto en grado de tentativa” y “supuesto robo en grado de tentativa”. Tras identificarlo, lo detuvieron hoy cerca de las 17:30.

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