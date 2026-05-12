FONTANA ROBO UNA BARBERÍA DE LA ZONA Y FUE DETENIDO EN POCAS HORAS

El individuo intentó huir pero no le sirvió de nada ya que fue demorado a pocos metros.

Personal de la Comisaría Primera de Fontana logró recuperar varios elementos vinculados a una causa por “Supuesto Robo” y demoró a un joven de 27 señalado como presunto autor del hecho, durante recorrida realizadas en el barrio 506 Viviendas.

Hoy, pasadas las 17, los efectivos realizaban tareas investigativas a raíz de una denuncia realizada por un joven de 25 años, donde manifestó la faltante de su equipo de barbería, tras dialogar con vecinos, los uniformados fueron informados de un sujeto, que andaba deambulando y ofreciendo a la venta máquinas para cortar de cabello por la zona barriada.

Con los datos aportados, los agentes lograron divisar a un hombre con características similares, quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga y arrojó una bolsa negra hacia un sector de pastizales.

El mismo fue detenido a pocos metros, tras un rastrillaje en el lugar, hallaron la bolsa que contenía máquinas de cortar cabello, patilleras, un estuche y un set de tijeras de barbería, elementos que estarían relacionados con el hecho

Finalmente, la fiscalía en turno dispuso la aprehensión e identificación del demorado en la causa de “Supuesto Robo”, mientras que los elementos secuestrados serán restituidos al denunciante, previo reconocimiento formal.

Relacionado