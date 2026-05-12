UNA JOVEN DE 20 AÑOS LUCHA POR SU VIDA TRAS SER ATROPELLADA POR UN CAMIÓN EN RESISTENCIA

Una joven ciclista de 20 años permanece internada en grave estado tras protagonizar un siniestro vial ocurrido este martes por la tarde en la ciudad de Resistencia .

El hecho se registró cerca de las 17 en la intersección de las calles Puerto Velaz y Margarita Belén, donde, por causas que se investigan, colisionaron un camión volcador Mercedes Benz L1218R perteneciente a la empresa Ibarra Hermanos y una bicicleta en la que circulaba Daiana Abril Antonella Aquino.

De acuerdo con el informe policial de la Comisaría 13ª, el camión era conducido por Pablo Isidro Correa, de 44 años, domiciliado en avenida Donovan al 901. Al arribar al lugar, efectivos constataron que la joven se encontraba tendida sobre la cinta asfáltica y era asistida por personal médico encabezado por el doctor Sebastián Vega.

Posteriormente, una ambulancia trasladó de urgencia a la víctima al Hospital Perrando, donde fue diagnosticada con politraumatismos graves. Según el parte médico emitido alrededor de las 17:40, la paciente presenta fractura de pelvis, fractura expuesta de pierna izquierda, herida en la región del pubis, midriasis bilateral y asistencia mecánica respiratoria.

Además, se informó que la joven debía ser intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.