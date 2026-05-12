El alerta de ANSES a la que jubilados y pensionados deben estar atentos.

Desde el organismo previsional, que depende del Ministerio de Capital Humano, explicaron que los engaños suelen presentarse como supuestos beneficios o bonos extraordinarios ligados a la jubilación, muchas veces en contextos festivos o fechas especiales. Bajo esa excusa, los estafadores solicitan claves, información personal o datos bancarios, elementos que permiten concretar fraudes.