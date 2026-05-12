EL ALERTA DE ANSES A LA QUE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEBEN ESTAR ATENTOS
El organismo recomienda denunciar cualquier intento de fraude ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios. Qué hacer ante una tentativa de estafa.
Personas que cobran una jubilación a través de ANSES quedaron en el centro de nuevas maniobras fraudulentas detectadas en las últimas semanas, con delincuentes que se hacen pasar por personal del organismo para obtener datos sensibles.
Aunque estas estafas no apuntan únicamente a adultos mayores, quienes perciben haberes previsionales suelen resultar más vulnerables por el contacto habitual con ANSES y por posibles brechas en el manejo de herramientas digitales.
Desde el organismo previsional, que depende del Ministerio de Capital Humano, explicaron que los engaños suelen presentarse como supuestos beneficios o bonos extraordinarios ligados a la jubilación, muchas veces en contextos festivos o fechas especiales. Bajo esa excusa, los estafadores solicitan claves, información personal o datos bancarios, elementos que permiten concretar fraudes.
Cómo denunciar una estafa en Anses
- A través de la web en mi Anses > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.
- Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.
- Por escrito, mediante envío de correo postal a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.
- Telefónicamente, a través de la línea 130.