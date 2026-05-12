BROTE DE HANTAVIRUS: LA OMS ADVIERTE QUE «PUEDE HABER MÁS CASOS EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS»

En ese sentido, el director de la OMS enfatizó que la organización “tiene directrices claras y se espera que los países las sigan». Pese a esto, admitió que los países tienen «soberanía» y «no podemos obligarlos a adoptar nuestros protocolos».

Sobre la decisión de que el crucero llegara a las Islas Canarias luego de su paso por Cabo Verde, Tedros indicó: «Entiendo perfectamente que la población de Tenerife haya podido sentirse preocupada por el desembarco en sus costas. Pero el riesgo es bajo, tanto para la población de Tenerife como a escala mundial».

Evacuaron a tres personas del crucero afectado por hantavirus

Hasta el momento, al menos Países Bajos, España, Francia, Alemania, Reino Unido y Suiza han registrado casos de ciudadanos infectados por hantavirus a raíz del brote en el crucero MV Hondius que cubría la ruta entre Ushuaia en Argentina y el archipiélago de Cabo Verde.

En Países Bajos, las autoridades sanitarias confirmaron la muerte de dos ciudadanos que iniciaron el viaje en Ushuaia, además de un tercer contagio en el médico de la tripulación, quien permanece estable en aislamiento absoluto.

Gran Bretaña registra dos casos confirmados: un pasajero evacuado hacia Sudáfrica y un guía del crucero que fue llevado a suelo neerlandés junto a un tercer caso catalogado como probable en la remota isla de Tristán de Acuña. Por su parte, Alemania reportó la muerte de una pasajera a bordo debido a una neumonía por hantavirus, mientras que Suiza, Francia y España sumaron un caso positivo confirmado cada uno, con la particularidad de que el paciente español es completamente asintomático.

La variante del hantavirus detectada a bordo del MV Hondius es la cepa Andes, presente en América Latina, la cual puede contagiarse entre personas. El período de incubación puede llegar hasta seis semanas. No existen vacunas ni tratamiento para el hantavirus, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores.