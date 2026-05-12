Crimen de Jeremías Monzón: la Justicia de Santa Fe sobreseyó a uno de los menores acusados

Jeremías murió tras recibir al menos 20 puñaladas y su cuerpo fue hallado cuatro días más tarde por personal que cuidaba del exterior del depósito.

Aunque el Congreso de la Nación aprobó en febrero de este año un nuevo régimen penal juvenil, por el cual los menores de edad son imputables a partir de los 14 años, la norma no puede ser aplicada de manera retroactiva, así que la Justicia de Santa Fe desvinculó a B.S.V. de la causa.

Mientras tanto, Milagros A. sigue alojada en un reformatorio de Rosario al ser la única de los menores que fue imputada en la causa que está caratulada como homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas.

La única pena en expectativa es la prisión perpetua.

Además, la madre de Milagros, Nadia Juárez, quedó detenida en una cárcel de mujeres de Rosario en calidad de partícipe secundaria del asesinato.