MIRAFLORES SECUESTRARON CARNE, UN ARMA Y UNA CAMIONETA EN UN CONTROL RURAL

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Rural Las Hacheras durante un control preventivo en un camino vecinal.

El operativo se concretó el pasado lunes 11 de mayo alrededor de las 17 de la tarde en el paraje Bajada Alta, jurisdicción de Miraflores, donde personal del Departamento de Seguridad Rural de Juan José Castelli interceptó el paso de una camioneta, sin dominio colocado, conducida por un hombre de 43 años.

Durante la inspección, los agentes constataron que el conductor transportaba aproximadamente 80 kilos de carne, distribuidos en dos cuartos, dos paletas, dos costillares y un espinazo completo, sin contar con documentación que acredite procedencia o condiciones sanitarias.

Asimismo, secuestraron un revólver calibre 22 largo con tres cartuchos, un machete de aproximadamente 40 centímetros y un teléfono celular marca Motorola.

Según manifestó el conductor, la carne habría sido cargada en un campo perteneciente a un ciudadano domiciliado en el mismo paraje y él solamente realizaba el traslado.

La Fiscalía Rural y Ambiental de General San Martín, a cargo de la Doctora Noelia Miño, dispuso el secuestro de todos los elementos, la intervención de un médico veterinario y la identificación del propietario del campo mencionado, con el objetivo de solicitar medidas judiciales correspondientes.

Las actuaciones fueron iniciadas en el marco de una causa por “Supuesta infracción al Artículo 206 del Código Penal Argentino”.

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