CHACO INCORPORÓ LAS PRIMERAS TASER PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y MODERNIZAR A LA POLICÍA

En el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Leandro Zdero para fortalecer la modernización y profesionalización de la seguridad pública, el Ministerio de Seguridad presentó este martes la incorporación de los primeros Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (DEIM) – Taser, herramientas no letales que pasarán a formar parte del equipamiento operativo de la Policía del Chaco.

La presentación fue encabezada por el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, junto a integrantes de la cúpula policial y directores generales, quienes destacaron que estos dispositivos representan una herramienta complementaria destinada a intervenir en situaciones críticas minimizando riesgos para terceros, efectivos policiales y personas involucradas.

Los dispositivos serán destinados inicialmente a Unidades Especiales, áreas donde este tipo de equipamiento resulta clave para actuar con mayor control y precisión ante hechos de alta complejidad. Además, cuentan con sistemas de registro y monitoreo que garantizan trazabilidad y control sobre cada utilización.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que la incorporación de estas herramientas no letales busca reducir situaciones de riesgo y evitar el uso de fuerza letal en intervenciones específicas, priorizando siempre la preservación de la vida y el orden público.

Asimismo, se informó que la implementación contempla un proceso de capacitación técnica y legal para el personal policial. En una primera etapa, siete instructores serán formados y certificados para luego capacitar a los primeros operadores que utilizarán estos dispositivos en la vía pública.

Las autoridades señalaron que este tipo de tecnología ya es utilizada en distintas provincias argentinas y en numerosos países, formando parte de modelos de intervención modernos orientados a mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad bajo protocolos profesionales y controlados.

Con esta incorporación, el Gobierno provincial continúa avanzando en el fortalecimiento de una policía más preparada, profesional y equipada con herramientas que permitan brindar mayor seguridad a los chaqueños.

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