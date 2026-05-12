OPERATIVO “PATRULLAJE MOTORIZADO LINCE”: MÁS DE 900 PERSONAS IDENTIFICADAS Y 93 MOTOCICLETAS SECUESTRADAS

Fue realizado en las ciudades de Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata, General San Martín, Juan José Castelli y demás localidades de la provincia.

El despliegue fue realizado conforme a la Orden de Operaciones, culminando este 12 de mayo a las 06:00, con importantes resultados en materia de prevención y control.

Durante el operativo, los efectivos policiales controlaron un total de 842 motocicletas e identificaron a 933 personas. Asimismo, se registró un caso positivo en el sistema Si.Ge.Bi.

En cuanto a las intervenciones realizadas, se contabilizaron 94 detenidos contravencionales en libertad, 7 detenidos por contravención y 2 detenidos por delitos. Además, se procedió al secuestro de 93 motocicletas y 24 elementos de interés para distintas causas.

En el marco de la Ley Nacional N° 23.737 de estupefacientes, se notificó a un infractor y se secuestraron dos envoltorios de cannabis sativa.

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