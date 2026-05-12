SAENZ PEÑA  RECUPERARON UNA YEGUA SUSTRAÍDA TRAS UN SEGUIMIENTO POLICIAL

En el marco del operativo de prevención nocturno “Lince”, efectivos de la División Patrulla Preventiva del Departamento 911 recuperaron una yegua que había sido sustraída en el barrio Evita de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El procedimiento se registró esta madrugada alrededor de las 5, cuando personal policial fue alertado sobre la sustracción de un equino desde calle 44 entre 13 y 15. En el lugar, una mujer de 28 años manifestó que un sujeto conocido por la prevención, habría sido el autor del hecho.

De inmediato, los agentes iniciaron recorridas y averiguaciones en la zona, lograron establecer que el sospechoso se desplazaba por avenida 28. Posteriormente, al llegar a avenida 33 y calle 28 del barrio Santa Elena, observaron a un joven de similares características montado sobre el animal.

Al ver la presencia policial, el sujeto emprendió la huida a gran velocidad, iniciándose un seguimiento controlado que culminó en calle 61 y 28 del barrio Solidario, donde abandonó la yegua e ingresó a una zona montuosa, logrando escapar.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de una yegua color zaino, con manchas blancas en las patas traseras y frente de la cabeza, la cual poseía un bozal de soga de fabricación casera.

En el procedimiento colaboraron móviles de Comisaría Cuarta y División COM, dándose intervención a la Comisaría Segunda por razones de jurisdicción.

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