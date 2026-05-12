BARRANQUERAS INTENSIFICAN RECORRIDAS Y CONTROLES PREVENTIVOS EN DISTINTOS BARRIOS

Personal del Departamento Infantería y Grupo Motorizado, dependientes de la Dirección General de Abordaje Territorial, llevó adelante durante la madrugada recorrida preventiva y controles en distintos sectores de la ciudad.

Los operativos se desarrollaron en jurisdicción de las Comisarías Segunda y Tercera, abarcaron zonas comerciales, entidades públicas, establecimientos educativos y deportivos, cajeros automáticos y paradas de colectivos.

Asimismo, los efectivos realizaron presencia preventiva en barrios Villa Emilia, Villa Hortensia, Los Milagros, Villa María Cristina, Villa Fucksman, 500 Viviendas, San Isidro y 110 Viviendas.

Durante los procedimientos también se llevaron adelante controles de motovehículos e identificación de personas mediante el sistema SIGEBI y el Padrón de Motos, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir ilícitos en la zona.

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