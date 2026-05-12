LA EDUVIGIS EFECTIVOS HALLARON A UN NIÑO DE 8 AÑOS EN UNA ZONA BOSCOSA TRAS AUSENTARSE DE UNA ESCUELA RURAL

La Policía desplegó un operativo cerrojo luego de que las autoridades escolares alertaran sobre la desaparición del menor, quien había abandonado el establecimiento educativo tras una pelea con un compañero.

En la jornada de este martes, efectivos de la Comisaría de La Eduvigis llevaron adelante un operativo de búsqueda tras la desaparición momentánea de un menor de 8 años en la zona rural de esa localidad.

Pasadas las 12 del mediodía, se recibió un llamado telefónico de la directora, quien manifestó que el alumno se había retirado del establecimiento educativo luego de mantener una pelea con otro compañero de aula.

Ante esa situación, se implementó de inmediato un operativo cerrojo con recorridas e identificación de personas en distintos sectores de la zona. Finalmente, el personal policial ubicó al menor oculto en una zona boscosa. Al advertir la presencia policial, el niño intentó escapar monte adentro, aunque fue alcanzado a los pocos metros.

Posteriormente, se hizo presente en el lugar la madre del menor y ambos fueron trasladados al puesto sanitario local para recibir atención médica.

Las autoridades sanitarias, indicaron que el menor presentaba un cuadro de nerviosismo, por lo que se dispuso su derivación junto a su madre al Hospital Félix A. Pertile para una mejor evaluación.

La situación fue puesta en conocimiento a la UPI de General San Martín, desde donde se dispuso la entrega del menor a su progenitora.

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