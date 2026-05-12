MARGARITA BELEN RECUPERARON UN CESTO ROBADO DE UN JARDÍN MATERNAL Y DETUVIERON A UN JOVEN

El joven fue notificado de su aprehensión por Supuesto Encubrimiento.

Hoy en hora de la siesta, efectivos de la Comisaría de Margarita Belén recuperaron un cesto de basura de hierro que había sido sustraído desde un Jardín Maternal. El supuesto autor fue demorado.

Cerca de las 15, los uniformados tomaron conocimiento en base a una denuncia de la directora de la institución, quien informó que horas antes constató la sustracción del cesto ubicado sobre la vereda del establecimiento educativo, situado en la intersección de las calles José Luis Méndez y Alcalá.

De inmediato, iniciaron las tareas investigativas, y luego de estar recorriendo el Barrio Norte, avistan a un sujeto llevando el elemento. Este al notar la presencia policial abandona el bien y se da a la fuga, siendo a los pocos metros alcanzado.

Luego fue identificado siendo un joven de 22 años, asimismo el cesto fue reconocido por la damnificada.

Una vez en la unidad, el demorado fue notificado de su aprehensión en la causa “Supuesto Encubrimiento”.

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