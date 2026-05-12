UNA MUJER FUE DEMORADA EN RELACIÓN AL ROBO DE UN LOCAL COMERCIAL CÉNTRICO

En el marco de un operativo cerrojo realizado este mediodía, efectivos de la División Caminante procedieron a la demora de una mujer de 64 años, quien estaría vinculada a un ilícito ocurrido horas antes en un comercio de telefonía móvil.

El hecho que dio origen a la investigación se registró alrededor de las 05:45 de este martes, en un local ubicado sobre la calle Julio A. Roca al 100. Tras la denuncia del propietario por «Supuesto Robo», el Servicio Externo y personal de Motoristas iniciaron tareas investigativas en conjunto con la División Videovigilancia. El análisis de las cámaras de seguridad permitió identificar a un hombre y a una mujer de avanzada edad saliendo del establecimiento con los elementos sustraídos.

El Operativo

Cerca de las 11:55, las patrullas que recorrían la zona céntrica individualizaron en la intersección de calle Vedia y avenida 25 de Mayo a una mujer con vestimenta y características idénticas a las observadas en los registros fílmicos.

Al ser interceptada por el personal policial, la ciudadana reconoció haber estado presente en el comercio durante la madrugada en compañía de su hijo, aunque alegó haber cumplido solo un rol de acompañante.

Ante esta situación, se procedió a su demora preventiva. La mujer fue trasladada en el móvil policial hacia la División Medicina Legal y posteriormente entregada a la Comisaría Segunda Metropolitana por razones de jurisdicción, quedando a disposición de la justicia mientras se continúa con la búsqueda del segundo implicado.

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