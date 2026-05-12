El próximo gran escándalo de Milei ¿qué grupo empresario viene ganando todas las nuevas privatizaciones?

Según Bercovich, el éxito del grupo no sería ajeno a los lazos personales con el entorno más cercano al Presidente. Patricio y Juan Neuss mantienen una relación estrecha con Santiago Caputo, el asesor presidencial, que se remonta a cuando tenían cinco años.

Respecto al financiamiento político, los Neuss son señalados como los principales mecenas de la Fundación Faro. Esta entidad es descrita por el periodista como la herramienta con la cual los Milei financiaron la campaña para las elecciones de medio término, recibiendo importantes aportes del sector empresario.

Tercera y cuarta generación de la familia Neuss.

La mira en la Hidrovía y los puertos

De acuerdo con la investigación del periodista de C5N, el próximo gran objetivo del grupo y sus aliados es la Hidrovía del Paraná, una de las rutas comerciales más lucrativas del país.

Se trata, en primer lugar, de un negocio millonario: la licitación por el dragado y balizamiento es por 25 años, con una facturación estimada de entre 200 y 300 millones de dólares anuales (alcanzando un total de hasta 7.000 millones de dólares en el período de concesión).

El Gobierno llamó a licitación para privatizar la Hidrovía.

En la subasta actual también pican en punta Juan Ondarcuhu (con intereses en la terminal de Rosario) y Gustavo Elías (referente del puerto de Bahía Blanca). Elías es el mismo empresario a quien el Gobierno buscaría otorgarle la administración del puerto de Tierra del Fuego, desplazando la gestión superavitaria de la provincia.

Independientemente de quién resulte ganador oficial de la licitación de la Hidrovía, Bercovich advierte que los Neuss aparecen estratégicamente posicionados como los contratistas necesarios de este negocio, consolidando su influencia en sectores estratégicos de la economía argentina.