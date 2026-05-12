Javier Milei volvió a caer en el ranking de imagen de presidentes de América Latina

El deterioro de la imagen regional del presidente argentino coincide con un escenario de creciente conflictividad política para el gobierno nacional, marcado por disputas parlamentarias, cuestionamientos opositores y tensiones en torno al rumbo económico y social de la gestión.

Crece el desgaste del oficialismo

En paralelo, distintos estudios comenzaron a mostrar señales de desgaste en la imagen del Gobierno nacional. Uno de los datos más sensibles apunta al relato «anticasta», una de las principales banderas con las que Javier Milei llegó a la Casa Rosada.

Según el último relevamiento nacional de Zentrix Consultora, el 66,6% de los consultados considera que el gobierno terminó alejándose de esa promesa, mientras que la aprobación de la gestión cayó al 33,1%.

El estudio también reflejó un retroceso en la imagen presidencial: Milei registró 35,2% de valoración positiva frente a 59,3% negativa, con un diferencial adverso de 24 puntos. Hace apenas dos meses, el escenario aparecía menos desfavorable para el oficialismo.

Otro de los aspectos que incidieron en la caída de la imagen pública es la percepción sobre corrupción. De acuerdo con el informe, el 57,3% de los encuestados cree que existe corrupción generalizada dentro de la gestión nacional, mientras que el 66,6% sostuvo que el Gobierno no demuestra compromiso en la prevención de esas prácticas.