LAS BREÑAS  APREHENDIERON AL SEGUNDO INVOLUCRADO EN UNA CAUSA POR HURTO Y RECUPERARON ELEMENTOS SUSTRAÍDOS

El procedimiento fue realizado en el marco del Operativo de Seguridad Prevencional Lince.

Efectivos de la Comisaría de Las Breñas lograron la aprehensión de un joven de 26 años señalado como el segundo autor material en una causa por “supuesto hurto», investigada por la Fiscalía N° 2 de Charata, a cargo del Doctor Fernando Ojeda.

La causa se originó tras la denuncia realizada por una mujer de 27 años, quien informó la sustracción de varias pertenencias desde el interior de su vivienda ubicada en el barrio Aipo III de La ciudad.

En el marco de tareas investigativas desarrolladas por personal del Servicio Externo al Operativo Seguridad Prevencional lince, los agentes concretaron la conducción del sospechoso en inmediaciones del barrio Bicentenario.

Asimismo, lograron el secuestro de diversos elementos que guardaría en relación con el hecho investigado, entre ellos una estufa, un anafe, un bolso con prendas de bebé, dos colchas y un termo.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el joven fue notificado de su aprehensión en la causa y posteriormente se avanzará con el pedido de detención correspondiente.

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