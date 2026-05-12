DOCENTES DE TODA LA PROVINCIA SE FORMAN EN EDUCACIÓN DEL CARÁCTER Y DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL

El Ministerio de Educación lleva adelante en Presidencia Roque Sáenz Peña una nueva instancia de capacitación del programa “Educación del Carácter”, destinada a alrededor de 150 docentes, integrantes de equipos directivos y gabinetes pedagógicos de escuelas secundarias de las regionales educativas 1, 2, 3, 4 A, 4 B, 8 A, 8 B y 9.

La propuesta, desarrollada en articulación con la Fundación Varkey, comenzó en marzo y este jueves concretó su segundo encuentro presencial en el Centro Cultural Municipal de Sáenz Peña, en el marco de las políticas de fortalecimiento institucional y mejora de los aprendizajes impulsadas por la cartera educativa provincial.

La capacitación forma parte del Programa de Formación Docente Continua Red Aprende y está orientada a profundizar el desarrollo de un liderazgo virtuoso, fortalecer los vínculos de confianza y mejorar el clima escolar en las instituciones educativas.

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, destacó durante el lanzamiento de la propuesta el enfoque integral de la iniciativa. “Es una formación que moviliza por dentro y trabaja el sentido socioemocional de la escuela”, expresó, subrayando la importancia de brindar herramientas frente a los desafíos actuales que atraviesan las comunidades educativas.

Por su parte, el director de Educación Superior, Luis Monzón, explicó que la propuesta da continuidad al trabajo iniciado en 2025 junto a la Fundación Varkey y remarcó que este año se amplió la cobertura incorporando nuevas instituciones secundarias.

Asimismo, señaló que estas acciones forman parte del proceso de transformación de la escuela secundaria impulsado por el Ministerio de Educación y adelantó que en las próximas semanas comenzarán nuevas instancias de capacitación destinadas a docentes de distintos niveles y modalidades.

Desde la Fundación Varkey, Ana Casiva, valoró el desarrollo de la primera cohorte de Educación del Carácter en Chaco y sostuvo que la propuesta apunta al desarrollo de virtudes para el florecimiento humano en las escuelas. “Es una apuesta muy grande que busca fortalecer el liderazgo pedagógico de directivos y docentes en un contexto donde atravesamos situaciones que nos inquietan profundamente. Educación del Carácter trae respuestas y caminos muy transformadores”, afirmó.

Los docentes participantes también destacaron la importancia de la capacitación. Daniela Ferreyra, de la EES N° 198 de Sáenz Peña, señaló que la propuesta brinda herramientas de calidad y favorece el intercambio de experiencias entre docentes de distintas localidades.

En tanto, Gustavo Tapia, docente de la UEGP N° 32 de General Pinedo, resaltó la relevancia de trabajar el desarrollo emocional y la formación en virtudes con los estudiantes frente a las problemáticas sociales actuales.

Por su parte, Miriam Graciela Leterhos, supervisora de Gestión Privada de Charata, destacó el nivel de los capacitadores y la posibilidad de acceder a una formación de estas características en el interior provincial.

La capacitación está destinada a equipos docentes y directivos que previamente hayan participado en los programas de Liderazgo e Innovación Educativa (PLIE) y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). El trayecto se desarrolla bajo modalidad híbrida, con encuentros presenciales, mentorías virtuales y trabajo autónomo.

Entre los principales ejes abordados se encuentran el liderazgo virtuoso, la construcción de vínculos de confianza, la enseñanza de virtudes y la mejora del clima escolar. Como parte del proceso de certificación, los participantes deberán diseñar e implementar propuestas didácticas integradas al currículum vigente.

Durante el primer cuatrimestre de 2026 las actividades se desarrollan en Sáenz Peña y, para la segunda mitad del año, está prevista la continuidad del programa en Resistencia.

De esta manera, el Ministerio de Educación del Chaco continúa fortaleciendo las prácticas pedagógicas mediante propuestas de formación continua que integran el desarrollo académico y el acompañamiento socioemocional en las escuelas de toda la provincia.

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