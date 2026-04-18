ZONA INTERIOR: DETENIDO JOVEN CON PEDIDOS ACTIVOS POR ROBO Y HURTO EN SÁENZ PEÑA

En el marco de tareas investigativas por sustracción de motocicletas, personal de Investigaciones Complejas Interior logró la aprehensión de un joven de 23 años en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El procedimiento se concretó en el barrio Hipólito Irigoyen, donde los efectivos identificaron al sospechoso, quien intentó darse a la fuga a pie, siendo alcanzado tras una breve persecución y reducido en la vía pública.

Al verificar sus antecedentes, se constató que el mismo registraba pedidos activos de detención en causas por robo y hurto, con intervención de distintas fiscalías locales. Además, se estableció que también presenta vinculación en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, relacionada a un allanamiento previo donde se había secuestrado cocaína.

Durante el procedimiento, una mujer posteriormente identificada como familiar del detenido protagonizó un incidente en la dependencia policial, siendo reducida y notificada por infracciones contravencionales.

Por disposición de la Justicia, el detenido fue notificado de su aprehensión en las causas vigentes y trasladado a la comisaría correspondiente, continuándose con las diligencias de rigor.

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