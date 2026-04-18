REUNIÓN DE SEGURIDAD PROVINCIAL MENSAJES VIRALES EN ESCUELAS: GOBIERNO ADVIERTE CONSECUENCIAS PENALES

En medio de la preocupación por amenazas difundidas en redes sociales, principalmente dirigidas a establecimientos educativos, autoridades del Ministerio de Seguridad y la Policía del Chaco realizaron una reunión urgente este viernes en la Jefatura policial.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, junto al jefe de Policía, Fernando Romero, y el subjefe, Manuel Silva, quienes analizaron la situación y definieron acciones concretas para frenar estos hechos que generan temor en la comunidad.

Como resultado, se dispuso la implementación inmediata de un protocolo de actuación, que involucra áreas clave como Antiterrorismo, Cibercrimen, el 911 y las direcciones de seguridad, con intervención de la Justicia provincial.

Las autoridades fueron claras: las amenazas no son un juego. Este tipo de conductas está contemplado en el Código Penal Argentino como intimidación pública (artículos 211 y 212), lo que puede derivar en consecuencias penales para quienes las realicen.

“No te confundas, no es una broma, es un delito”, remarcaron desde la cartera de Seguridad, en un mensaje directo a la ciudadanía.

Además, confirmaron que se mantiene un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación, con el objetivo de llevar tranquilidad a las familias y reforzar la prevención en las escuelas.

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