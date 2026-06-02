EL PAPÁ DE AGOSTINA VEGA SE QUEBRÓ EN LA CONFERENCIA DE PRENSA: «ME LA ASESINÓ Y LA VA A PAGAR»
junto a su abogada, el padre de la adolescente asesinada brinda una conferencia de prensa desde Córdoba.
«Sabemos todo lo que pasó con Agostina. Nadie hizo un minuto de silencio para ella. Por favor, un minuto de silencio por Agostina».
La abogada pidió: «Dejemos de hablar de la intimidad de Agostina. No importa las decisiones que tomaba ni la vida que quería tener».
«No entiendo la morbisidad de algunos medios. Antes de decir que hay un hijo de mil putas que me la asesinó… póngase un segundo en los zapatos de la madre, de su abuelo. Déjense de romper las pelotas en ese aspecto»
«No tiene que pasar nunca más. Tenemos que unirnos como sociedad y la tienen que pagar todas los involucrados»
La abogada: «Apoyamos al fiscal porque creemos en la investigación».