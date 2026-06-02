EVENTO DEPORTIVO INCIDENTES DURANTE UN PARTIDO DE LA LIGA CHAQUEÑA: UNA PERSONA FUE DEMORADA

El episodio ocurrió en la cancha del Club Bancarios. Un efectivo policial resultó lesionado en el rostro durante los disturbios.

El hecho se registró alrededor de las 17:45, mientras se disputaba el encuentro correspondiente a la Liga Chaqueña de Fútbol entre los clubes Municipales y Canallas del Sur, en la cancha del Club Bancarios, ubicada sobre calle Martina Pedro.

En el lugar se desarrollaba el operativo de seguridad pública y prevención general cuando se produjo un incidente tras la salida de la pelota fuera de los límites del campo de juego. Un menor de edad tomó la pelota e intentó retirarse del predio acompañado por un hombre mayor.

Ante esta situación, intervino el personal policial junto con integrantes de la institución anfitriona para evitar que se llevaran el elemento de juego. Sin embargo, parte de la hinchada reaccionó arrojando objetos contra los efectivos, provocando lesiones en el rostro a un empleado policial.

Luego de la intervención del personal de seguridad, la situación fue controlada y el procedimiento concluyó con una persona demorada.

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