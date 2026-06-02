ACOMPAÑANDO Y APOYANDO AL DEPORTE, HOY ESTUVIMOS PRESENTES EN LA CIUDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI, DONDE SE DISPUTÓ LA 2.ª FECHA DE LA LIGA DE HANDBALL, UNA IMPORTANTE JORNADA DEPORTIVA QUE REUNIÓ A EQUIPOS DE DISTINTAS LOCALIDADES CERCANAS.
Acompañando y apoyando al deporte, hoy estuvimos presentes en la ciudad de Juan José Castelli, donde se disputó la 2.ª fecha de la Liga de Handball, una importante jornada deportiva que reunió a equipos de distintas localidades cercanas.
Felicitamos a todos los jugadores, entrenadores y familias que acompañan cada instancia de competencia, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento del handball en nuestra región.
Continuaremos apoyando y promoviendo el deporte como una herramienta fundamental para la formación, la integración y el desarrollo de nuestros jóvenes. ¡Felicitaciones a todos los participantes por esta gran jornada deportiva!
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega