JORNADA DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE FUERTE ESPERANZA
En el marco de una nueva jornada de limpieza y concientización ambiental, se llevaron adelante tareas de recolección de residuos y mantenimiento de distintos espacios de nuestra localidad, con el objetivo de contribuir al cuidado del ambiente y promover un pueblo más limpio y ordenado para todos.
Esta iniciativa contó con la participación y el compromiso de trabajadores municipales y vecinos, quienes colaboraron activamente en las tareas de limpieza, demostrando que el trabajo conjunto es fundamental para construir una comunidad más saludable y agradable.
Asimismo, se invita a toda la comunidad a continuar colaborando evitando arrojar residuos en la vía pública, utilizando los contenedores habilitados y contribuyendo al cuidado de los espacios comunes.
Mantener limpia nuestra localidad es una responsabilidad compartida. Con pequeñas acciones diarias podemos generar grandes cambios y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.
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