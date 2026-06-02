Gustavo Petro aseguró que tiene pruebas del presunto fraude en las elecciones de Colombia

De acuerdo con la denuncia, el software electoral habría sido modificado en dos oportunidades durante la tarde del 26 de mayo. El mandatario aseguró además que el padrón oficial de 41.421.973 votantes fue alterado cinco días antes de la elección y elevado a 42.307.373 personas, y afirmó: «La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal».

Sostuvo que se modificó la cantidad de puestos de votación, que pasaron de 13.742 a 14.438, y denunció cambios en la designación de jurados durante la propia jornada electoral.

Según los resultados preliminares difundidos por la Registraduría Nacional, el candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10.361.499 votos y quedó en primer lugar. En segundo puesto se ubicó Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9.688.361 sufragios.

Con esos resultados, ambos candidatos competirán en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio, cuando los colombianos elegirán al sucesor de Petro para el período presidencial 2026-2030.