SÁENZ PEÑA DETUVIERON A UN JOVEN CON TRES PEDIDOS DE CAPTURA Y SECUESTRARON UNA BICICLETA

Durante el procedimiento, familiares y allegados intentaron impedir la detención. El hecho ocurrió en el barrio Colón.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 15:00 en inmediaciones de calles 42 y 44 del barrio Colón, cuando efectivos Departamento 911 realizaban recorridas preventivas demoraron a un joven para su identificación.

Al momento de ser interceptado, familiares y allegados del sospechoso intentaron obstaculizar el accionar policial, por tal motivo intervinieron efectivos de la División C.O.M. y de la División Patrulla Preventiva.

Con la colaboración de las distintas unidades, los agentes lograron concretar la detención del joven y el secuestro de una bicicleta marca Milano, rodado 26, de color rojo, que se encontraba en su poder.

Posteriormente, al verificar sus antecedentes en las bases de datos del Departamento Antecedentes Personales, se constató que registraba tres pedidos de captura vigentes en causas por supuesto hurto, supuesto robo y supuestas lesiones y amenazas, todas con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la magistratura interviniente.

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