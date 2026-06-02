SÁENZ PEÑA BARRIO GINÉS BENÍTEZ: INTENTABAN VENDER UNA BICI DE DUDOSA PROCEDENCIA

El rodado fue incautado por personal del Departamento 911 y quedó a disposición de la Comisaría Cuarta para establecer su legítima propiedad.

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La intervención se concretó alrededor de las 16 en calle 40, entre calles 11 y 13 del barrio Ginés Benítez, luego de que efectivos policiales recibieran información sobre un sujeto que intentaba comercializar una bicicleta de presunta procedencia ilícita.

Ante esta situación, personal del Servicio Externo del Departamento 911 se dirigió al lugar señalado. Al arribar, los agentes observaron a un hombre que tenía en su poder una bicicleta marca SLP, rodado 29, de colores negro, naranja y verde. Al advertir la presencia policial, el sospechoso abandonó el rodado y se dio a la fuga.

Posteriormente, los efectivos procedieron al secuestro de la bicicleta a los fines de establecer su legítima procedencia y propiedad. Finalmente, el rodado fue trasladado y entregado en la guardia de prevención de la Comisaría Cuarta.

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