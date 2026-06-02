En el marco del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro de Economía anunció el envío de una modificación del esquema actual con el fin de dinamizarlo

Luis Caputo confirmó que enviará al Congreso un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal para los «dólares del colchón».

Tal como anticipó Ámbito , el ministro de Economía, Luis Caputo confirmó este martes que el gobierno de Javier Milei enviará en los próximos días al Congreso un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal para incentivar la canalización de los ahorros en dólares. El anuncio se dio en el marco del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

“Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes”, aseguró Caputo haciendo referencia a las observaciones realizadas por especialistas tributarios durante una reciente reunión en el Palacio de Hacienda.

El ministro comparó esta iniciativa con la reciente aprobación de la ley de modernización laboral al asegurar que ambas apuntan a favorecer a la formalización de la economía. En este sentido, sostuvo que «una mayor formalidad y un mayor crecimiento permitirían i ncrementar la recaudación sin subir impuestos y profundizar el superávit fiscal «.

Entre las inquietudes de los especialistas tributarios durante la reunión de la que participó Caputo se encontraron las vinculadas con la seguridad jurídica del régimen, los límites patrimoniales para adherir y ciertos aspectos de «discrepancia significativa». Tras el encuentro, de la que también formó parte el titular de ARCA, Andrés Vázquez , el Gobierno decidió prorrogar hasta fines de julio los vencimientos para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias .

En el marco del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro de Economía anunció el envío de una modificación del esquema actual con el fin de dinamizarlo.

El Gobierno busca implementar un sistema bimonetario

El plan forma parte de una estrategia del oficialismo para incentivar los ahorros no declarados ingresen al circuito formal de la economía. “Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a ayudar a un mayor crecimiento”, sostuvo Caputo.

En esa línea, afirmó que Argentina avanza hacia un esquema bimonetario similar al de Uruguay. «Estamos permitiendo que se transe en pesos o dólares. La gente elegirá la moneda. Estamos yendo a un régimen bimonetario a la uruguaya», aseguró el titular del Palacio de Hacienda. Según explicó, en el país vecino las operaciones cotidianas suelen realizarse en moneda local, mientras que las transacciones de mayor monto se concretan en dólares.

Por otro lado, ratificó que se continuará avanzando con reducciones impositivas y señaló que ya se bajaron tributos por el equivalente a u$s20.000 millones anuales.

Además, hizo referencia a la evolución de los precios y afirmó que la inflación retomó una trayectoria descendente: «Más allá del shock interno del año pasado estamos satisfechos con los resultados. Esperamos que el proceso de desinflación continúe».

Sobre esto, el ministro sostuvo que las las expectativas del mercado para el índice de mayo se ubican entre 2,2% y 2,5%. «Mientras sigamos haciendo lo que estamos haciendo, manteniendo el equilibrio fiscal y la prudencia monetaria, es una cuestión de tiempo hasta que la Argentina converja a niveles de inflación internacional”, señaló.