DURANTE LA MAÑANA DEL LUNES, VISITAMOS EL PARAJE DE YAELA PALAVECINO, DONDE SE CONCRETÓ UNA NUEVA PERFORACIÓN
Durante la mañana del lunes, visitamos el paraje de Yaela Palavecino, donde se concretó una nueva perforación, resultado del trabajo sostenido y el compromiso de la Municipalidad de Fuerte Esperanza para brindar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos.
Esta importante obra representa un avance significativo para las familias de la zona, fortaleciendo el acceso a un recurso esencial y mejorando su calidad de vida.
Continuamos trabajando con responsabilidad y dedicación para llegar a cada rincón de nuestra comunidad, impulsando acciones que contribuyan al bienestar y desarrollo de todos.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega