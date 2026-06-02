Mar. Jun 2nd, 2026

DURANTE LA MAÑANA DEL LUNES, VISITAMOS EL PARAJE DE YAELA PALAVECINO, DONDE SE CONCRETÓ UNA NUEVA PERFORACIÓN

por Redaccion J 36 minutos atrás
Durante la mañana del lunes, visitamos el paraje de Yaela Palavecino, donde se concretó una nueva perforación, resultado del trabajo sostenido y el compromiso de la Municipalidad de Fuerte Esperanza para brindar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos.
🤝 Esta importante obra representa un avance significativo para las familias de la zona, fortaleciendo el acceso a un recurso esencial y mejorando su calidad de vida.
💙 Continuamos trabajando con responsabilidad y dedicación para llegar a cada rincón de nuestra comunidad, impulsando acciones que contribuyan al bienestar y desarrollo de todos.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega

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