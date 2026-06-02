Mar. Jun 2nd, 2026

EN HORAS DE LA TARDE, DESDE LA MUNICIPALIDAD DE FUERTE ESPERANZA COLABORAMOS CON LOS LADRILLEROS LOCALES

por Redaccion J 38 minutos atrás
En horas de la tarde, desde la Municipalidad de Fuerte Esperanza colaboramos con los ladrilleros locales en el transporte de ladrillos, acompañando y fortaleciendo esta importante actividad productiva que genera trabajo y sustento para las familias de nuestra comunidad.
🚛 A través de este acompañamiento, reafirmamos nuestro compromiso con los trabajadores y emprendedores locales, contribuyendo al crecimiento de la producción y al desarrollo económico de la localidad.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.

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