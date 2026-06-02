EN HORAS DE LA TARDE, DESDE LA MUNICIPALIDAD DE FUERTE ESPERANZA COLABORAMOS CON LOS LADRILLEROS LOCALES
En horas de la tarde, desde la Municipalidad de Fuerte Esperanza colaboramos con los ladrilleros locales en el transporte de ladrillos, acompañando y fortaleciendo esta importante actividad productiva que genera trabajo y sustento para las familias de nuestra comunidad.
A través de este acompañamiento, reafirmamos nuestro compromiso con los trabajadores y emprendedores locales, contribuyendo al crecimiento de la producción y al desarrollo económico de la localidad.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.