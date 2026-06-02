No hay argentinos: los 10 jugadores más valiosos que tendrá el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya genera expectativa en todo el planeta. Con las 48 selecciones clasificadas y las listas de convocados confirmadas, también aparecen los análisis sobre las grandes figuras que buscarán quedarse con el título. Además del aspecto deportivo, el Mundial reunirá a algunos de los futbolistas más valiosos del mercado internacional. De acuerdo con las cotizaciones publicadas por el sitio especializado Transfermarkt, el ranking está encabezado por tres jugadores tasados en 200 millones de euros.