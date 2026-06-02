RESISTENCIA INVESTIGACIONES COMPLEJAS CAPTURÓ A UN ADOLESCENTE BUSCADO POR UNA CAUSA DE LESIONES CON ARMA DE FUEGO

El implicado, de 17 años, era buscado por haber herido a dos hermanos durante un hecho ocurrido el pasado fin de semana en el barrio San Antonio.

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Efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad, dependiente del Departamento Investigaciones Complejas, lograron este martes la aprehensión de un adolescente de 17 años, señalado como el presunto autor de un hecho de lesiones con arma de fuego que dejó a dos personas heridas.

El episodio investigado ocurrió el pasado domingo 31 de mayo, cerca de las 14:00, en inmediaciones de calle Fortín Rivadavia al 3500, en el barrio San Antonio. Tras una discusión con dos hermanos, el joven habría efectuado disparos con un arma de fuego, provocando lesiones a ambos.

Uno de los damnificados sufrió una herida en el muslo derecho, mientras que el otro recibió un impacto en el hemitórax izquierdo, por lo que ambos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Perrando para recibir atención médica.

En el lugar del hecho, personal de la Comisaría Quinta Metropolitana realizó las primeras diligencias y secuestró vainas servidas y cartuchos calibre .22, elementos que fueron incorporados a la investigación.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad desplegaron un operativo de vigilancia y rastrillaje en la zona, logrando este martes a las 17:40, localizar e interceptar al sospechoso en la intersección de calle Fortín Rivadavia y calle 27.

Tras su aprehensión, el menor fue examinado por personal de Medicina Legal y posteriormente quedó alojado en una dependencia policial, a disposición de la magistratura interviniente.

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