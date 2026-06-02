TRAS UNA INMEDIATA BUSQUEDA APARECIÓ UNA MUJER DE 43 AÑOS QUE ESTABA DESAPARECIDA

La misma desapareció del domicilio de su padre ayer por la mañana, inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda.

El lunes a las 6 de la mañana la ciudadana Lezcano Dana de 43 años salió del domicilio de su padre en Barrio Los Milagros Barranqueras, por ello se iniciaron tareas para dar con su paradero.

Tras realizar averiguaciones hoy cerca de las 10 el personal policial dio con la mujer buscada en calle José Hernández al 130 aproximadamente del macro centro de Resistencia.

Cabe mencionar que la persona hallada fue encontrada en buen estado de salud y condiciones físicas.

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