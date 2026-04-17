GUERRA EN MEDIO ORIENTE: COMENZÓ LA TREGUA DE DIEZ DÍAS ENTRE ISRAEL Y EL LÍBANO

Joseph Aoun (Líbano) y Benjamin Netanyahu (Israel).

El alto el fuego entre Israel y el Líbano anunciado este jueves por Donald Trump tras conversaciones telefónicas con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu comenzó a regir desde la medianoche (hora de Medio Oriente, 18 de la Argentina) y regirá durante diez días.

“Acabo de tener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m., hora del este”, escribió Trump en su red Truth Social.

para que trabajen con Israel y Líbano para lograr una paz duradera”. El mandatario añadió además que “he dado instrucciones al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine,”.

Tras anunciar el acuerdo, el presidente de los Estados Unidos dijo que invitará a ambos mandatarios a la Casa Blanca para celebrar las “primeras conversaciones significativas” desde 1983.

Por su parte, el primer ministro israelí afirmó que el alto el fuego tenía como objetivo permitir la continuación de las conversaciones con el Líbano, al tiempo que confirmó que Trump lo había invitado junto al presidente del Líbano a reunirse en la ciudad de Washington.