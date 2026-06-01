LA SELECCIÓN ARGENTINA YA TIENE INDUMENTARIA DEFINIDA PARA CADA PARTIDO DE LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

El cronograma de indumentaria de la Selección Argentina para el Grupo

El seleccionado nacional vestirá sus colores de la siguiente manera:

Fecha 1 (vs. Argelia): Argentina saltará a la cancha con la tradicional camiseta celeste y blanca. El uniforme se completará con pantalón y medias de color azul oscuro. El arquero lucierá un modelo de color naranja.

La Selección Argentina ya tiene la indumentaria definida para cada partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Fecha 2 (vs. Austria): Para el segundo compromiso se repetirá la misma combinación: camiseta titular celeste y blanca, acompañada por short y medias en la gama del azul oscuro. En este caso, el arquero utilizará un modelo verde.

La Selección Argentina ya tiene la indumentaria definida para cada partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Fecha 3 (vs. Jordania): En el cierre de la fase de grupos, el equipo utilizará la indumentaria alternativa, caracterizada por una camiseta de color negro/azul. En este encuentro, tanto el pantalón como las medias serán estrictamente de color negro.

La Selección Argentina ya tiene la indumentaria definida para cada partido de la fase de grupos del Mundial 2026

De esta forma, en la totalidad de los tres partidos de la primera fase, Argentina vestirá pantalones y medias de tonalidades oscuras.

La comparación con Qatar 2022

La elección de pantalones y medias oscuras para los tres partidos iniciales marca una diferencia respecto a la estrategia de vestimenta utilizada en el Mundial de Qatar 2022, donde las combinaciones variaron de acuerdo a cada rival: