COLONIA BENITEZ EN VARIOS ALLANAMIENTOS POR ABIGEATO DETUVIERON A UN HOMBRE SECUESTRARON CARNE, ARMAS Y HERRAMIENTAS

La investigación se inició por la sustracción de ganado en la zona rural de Colonia Benítez y Puerto Antequeras. Además, secuestraron otros elementos vinculados a la causa.

En el marco de una causa por supuesto abigeato que investiga la Fiscalía Rural y Ambiental, personal del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana realizó ayer dos allanamientos en esa localidad.

El procedimiento se llevó adelante con la participación del ayudante fiscal rural Pablo Fernández Mendieta y se encuentra relacionado con la denuncia presentada por un hombre de 64 años, quien resultó damnificado por la sustracción de ganado en la zona rural de Colonia Benítez y Puerto Antequeras.

El primer allanamiento realizado en una vivienda tuvo resultado negativo, ya que no se hallaron elementos de interés para la causa.

En tanto, en el segundo operativo, llevado a cabo en otro domicilio arrojó resultados positivos. Durante la requisa, los efectivos secuestraron 30 kilos de carne bovina, cuatro cuchillos de distintas medidas, una sierra carnicera, dos lazos, un atador y un rifle calibre 22.

Como resultado, fue aprehendido un hombre, quien quedó a disposición de la Justicia.

Además, en el marco de una causa paralela por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, con intervención de la Fiscalía Penal N° 1, secuestraron una escopeta calibre 16 y sin marca visible.

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