Mar. Jun 2nd, 2026

RESISTENCIA ENCONTRARON ABANDONADA UNA MOTO EN EL CENTRO DE RESISTENCIA

por Redaccion J 2 horas atrás

El hallazgo lo realizó el personal de la división Patrulla Preventiva.

Esta siesta, cerca de las 14:40, los agentes hallaron una Keller de 110 cilindradas durante los patrullajes de rutina. La moto tenía forzado el tambor de ignición, no tenía patente y estaba abandonada en plena avenida 25 de mayo al 650, aproximadamente.

Los efectivos incautaron el vehículo y lo trasladaron a la Comisaría Segunda Metropolitana para esclarecer la procedencia del mismo.

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