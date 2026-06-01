PAMPA DEL INDIO: SE LANZÓ LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA PASTORES Y LÍDERES

Con una importante participación de referentes religiosos de la región, se realizó en Pampa del Indio la primera Jornada de Capacitación para Pastores y Líderes Evangélicos, una iniciativa que busca fortalecer el trabajo ministerial y brindar herramientas de formación teológica a quienes desarrollan una labor fundamental en las comunidades de toda la provincia.

Además de las capacitaciones, el coordinador de Culto de la provincia, Pablo Paredes afirmó que “se avanzó con la realización de trámites vinculados al Registro de Cultos. Para ello, se trasladó a Pampa del Indio todo el equipo técnico necesario, permitiendo que pastores y representantes de iglesias pudieran realizar consultas, actualizaciones y gestiones administrativas sin necesidad de viajar hasta Resistencia”.

La propuesta contempla cursos intensivos de formación teológica y acompañamiento ministerial, destinados a pastores, líderes y colaboradores de iglesias evangélicas. El objetivo es generar espacios de capacitación permanente que permitan fortalecer el servicio religioso y el trabajo social que realizan las congregaciones en cada localidad.

Durante la actividad se destacó que esta iniciativa tendrá alcance provincial y se desarrollará de manera progresiva en distintas ciudades y localidades del Chaco, acercando oportunidades de formación a quienes muchas veces encuentran dificultades para trasladarse hacia los grandes centros urbanos.

La puesta en marcha de estas jornadas responde al pedido del gobernador Leandro Zdero de trabajar en territorio, promoviendo acciones que permitan acompañar y fortalecer a las instituciones religiosas de toda la provincia.

Desde la organización remarcaron la importancia de acercar el Estado a las comunidades y facilitar el acceso a herramientas de formación y regularización institucional, fortaleciendo así el trabajo que desarrollan las iglesias evangélicas en cada rincón del Chaco.

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