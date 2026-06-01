JAVIER MILEI FELICITÓ A UN SOLO CANDIDATO PRESIDENCIAL DE COLOMBIA: «BASTA AL FRACASADO MODELO SOCIALISTA»

El mensaje de Javier Milei de cara a la segunda vuelta en Colombia

El líder de La Libertad Avanza no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de que De la Espriella consolide su ventaja en la segunda vuelta y sume un nuevo aliado ideológico en el mapa político latinoamericano.

«De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad», vaticinó el presidente de la Nación.

Fiel a su estilo, el jefe de Estado argentino concluyó su mensaje de apoyo con su habitual consigna de campaña: «¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!», marcando un fuerte posicionamiento de la diplomacia argentina en el proceso electoral colombiano.