JAVIER MILEI FELICITÓ A UN SOLO CANDIDATO PRESIDENCIAL DE COLOMBIA: «BASTA AL FRACASADO MODELO SOCIALISTA»
El mandatario usó sus redes sociales para expresarse tras los resultados de las elecciones en Colombia y sentar postura de cara al balotaje.
Tras conocerse los resultados oficiales de los comicios presidenciales en Colombia, el presidente argentino Javier Milei se pronunció rápidamente a través de sus redes sociales. El mandatario envió una efusiva felicitación a Abelardo de la Espriella, quien se impuso en la primera vuelta y competirá en el balotaje del próximo 21 de junio frente a Iván Cepeda.
Milei celebró el desempeño del candidato derechista y aprovechó la oportunidad para lanzar una dura crítica a la gestión saliente del país de la región. «Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años», expresó.
Según el avance número 17 del preconteo oficial emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,03 % de las mesas escrutadas, De la Espriella —acompañado en la fórmula vicepresidencial por José Manuel Restrepo Abondano— se ubicó a la cabeza con 10.270.049 votos (43,72 %).
El mensaje de Javier Milei de cara a la segunda vuelta en Colombia
El líder de La Libertad Avanza no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de que De la Espriella consolide su ventaja en la segunda vuelta y sume un nuevo aliado ideológico en el mapa político latinoamericano.
«De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad», vaticinó el presidente de la Nación.
Fiel a su estilo, el jefe de Estado argentino concluyó su mensaje de apoyo con su habitual consigna de campaña: «¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!», marcando un fuerte posicionamiento de la diplomacia argentina en el proceso electoral colombiano.