GENERAL SAN MARTÍN EFECTIVOS ATRAPARON A UN JOVEN Y SECUESTRARON DOS TUMBERAS

El ciudadano intentó darse a la fuga pero fue interceptado. Además la motocicleta que viajaba presentaba irregularidades para circular.Durante la madrugada de este sábado, personal de la División 911 llevó adelante un procedimiento en el marco del operativo de seguridad preventiva motorizada “Lince”, en la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:35 en inmediaciones de la avenida Ingeniero Mañanes y calle Moreno, donde efectivos policiales se encontraban de recorrida y controles motovehiculares e identificación de personas. En ese contexto, los agentes observaron el paso de una motocicleta de 110 cc conducida por un joven que, al notar la presencia policial, evadió el control y se dio a la fuga a alta velocidad.

El conductor realizó maniobras peligrosas durante su huida, poniendo en riesgo su vida y la de terceros. Ante esa situación, se inició un seguimiento donde finalmente lograron interceptarlo.

Los agentes al identificar al joven de 20 años, y tras un palpado de seguridad, encontraron entre sus prendas un arma de fabricación casera tipo calibre .22, compuesta por un caño y una tuerca metálica, envuelta en goma.

Posteriormente, al inspeccionar el baúl de la motocicleta, encontraron otro arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”, calibre 16, compuesta por dos tramos de caño de aproximadamente 40 centímetros y otro de 10 centímetros.

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron ambas armas y la motocicleta, sin dominio visible y con faltantes en su carenado.

El joven fue trasladado, previo examen médico, a la comisaría jurisdiccional, donde quedó a disposición de la justicia.

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