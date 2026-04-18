SEGURIDAD CONTINÚA CON LOS CONTROLES TOXICOLÓGICOS AL PERSONAL POLICIAL Y PENITENCIARIO

En el marco de una política activa de control interno y fortalecimiento institucional, el Ministerio de Seguridad del Chaco continúa implementando los exámenes toxicológicos al personal de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial en distintas unidades del territorio.

En esta oportunidad, los procedimientos se llevaron adelante en dependencias de General San Martín y La Eduvigis, donde se realizaron narcotest a efectivos como parte de un esquema sistemático de evaluación y seguimiento.

La medida responde a las directivas del ministro de Seguridad Hugo Matkovich, orientadas a consolidar instituciones más transparentes, profesionales y confiables, mediante controles permanentes y decisiones firmes. Desde la cartera de Seguridad destacaron que estos operativos no solo buscan detectar posibles irregularidades, sino también respaldar y reconocer a la gran mayoría del personal que cumple su función con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio. Asimismo, remarcaron que se continuará avanzando con medidas estrictas ante cualquier conducta que se aparte de la ley, en línea con un cambio de paradigma que pone el foco en la prevención, el control y la mejora continua dentro de las fuerzas.

Estos procedimientos forman parte de una política sostenida que apunta a garantizar el correcto desempeño del personal, fortalecer la confianza de la ciudadanía y consolidar un sistema de seguridad basado en la transparencia, la planificación y la responsabilidad institucional. En ese sentido, se informó que los exámenes toxicológicos son llevados adelante por la Subsecretaría de Narcotráfico y Crimen Organizado, a cargo de Analía Ramírez, en articulación con el Departamento de Medicina Laboral y la División Toxicológica, garantizando criterios técnicos y estándares profesionales en cada intervención

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