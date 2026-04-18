LA UNNE REABRIÓ LAS INSCRIPCIONES A LA CARRERA DE DISEÑO INDUSTRIAL

Tras lograrse el compromiso de financiamiento desde el Estado Nacional, se aprobó la reapertura de las inscripciones a primer año del Ciclo Lectivo 2026 de la carrera de Licenciatura en Diseño Industrial que se dicta en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE. El periodo de inscripción estará abierto hasta el 30 de abril.

A mediados de noviembre del año pasado, se habían suspendido temporalmente las inscripciones para el primer año de Diseño Industrial, una oferta académica de la UNNE que se empezó a dictar en el año 2023 y que para su funcionamiento depende de recursos presupuestarios que deben ser garantizados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias.

Tras esa situación, que afectó únicamente la apertura del ingreso de aspirantes al primer año, desde la UNNE se intensificaron gestiones para obtener el financiamiento necesario para abrir las inscripciones del periodo lectivo 2026.

Finalmente, se obtuvo respuesta por parte de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de que se avanzaría con el envío de los fondos presupuestarios, por lo cual se resolvió la reapertura de las inscripciones a la carrera del 13 al 30 de abril, decisión avalada por el Consejo Superior de la UNNE.

«Se logró el compromiso de recursos para garantizar la continuidad de la carrera», destacó el Rector de la UNNE, Dr. Omar Larroza, sobre la decisión de abrir las inscripciones.

Explicó que la carrera de Diseño Industrial de FAU-UNNE funciona bajo la modalidad «Contrato Programa», un acuerdo en el que el Estado Nacional asigna fondos extra presupuestarios para objetivos específicos, como la expansión de la oferta académica.

Desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU-UNNE) se informó que el periodo de inscripción se extenderá hasta el 30 de abril de 2026 a las 23:55 horas, con inscripción 100% online a través del sitio «inscripciones.unne.edu.ar» o con usuario SIU-Guaraní (Trámites → Inscripción a propuestas).

Las consultas pueden realizarse a los correos «informes@arq.unne.edu.ar», «secaes@arq.unne.edu.ar» o al WhatsApp: 3624754223.

La Carrera de Diseño Industrial

La carrera de Diseño Industrial fue creada por Resol-2017-1984-APN-ME, como una oferta académica que atiende una necesidad planteada desde el sector productivo y abre una posibilidad de estudio superior clave en la zona, teniendo en cuenta que en la actualidad son pocas las universidades argentinas que la dictan: la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Nacional de Misiones (UNAM).

Empezó a funcionar formalmente en el año 2023, consolidándose como una propuesta de gran interés para aspirantes a la UNNE.

La nueva oferta de grado tiene una duración de 5 años y se proyectan pasantías y una rápida salida laboral para graduadas y graduados, en virtud de la creciente demanda de profesionales que puedan desenvolverse en sectores de la industria agroalimentaria, forestal, entre otras del Nordeste Argentino.

Cuenta con 29 asignaturas organizadas en 4 áreas disciplinares, que estarán ligadas a contenidos universales referidos al diseño, pero enfocados a las necesidades regionales.

Desde el punto de vista académico, la carrera tiene, desde los inicios, un enfoque pedagógico integrado, con un innovador modelo que apunta al desarrollo de competencias del estudiante, por encima de la subdivisión de los contenidos que propone el currículum tradicional.

La situación de funcionamiento de la carrera de Diseño Industrial incluso motivó una reunión entre el Rector de la UNNE y las Federaciones Económicas de Chaco y Corrientes, entidades desde la que expusieron su preocupación por la continuidad del dictado, debido a la importancia estratégica de contar en el entramado empresarial con profesionales formados en esta línea.

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