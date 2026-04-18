ZDERO ACOMPAÑÓ EL 50° ANIVERSARIO DEL JARDÍN N° 20 “GRACIELA NOEMI KOUCZ” EN PAMPA DEL INFIERNO

El gobernador Leandro Zdero acompañó anoche el 50° aniversario del Jardín de Infantes N° 20 “Graciela Noemí Koucz”, en la localidad de Pampa del Infierno, acompañado por la intendente Glenda Seifert, en una jornada cargada de emoción junto a la comunidad educativa.

El mandatario provincial destacó la importancia de la institución en la historia educativa de la localidad y valoró el compromiso de docentes y directivos a lo largo de los años. “Este jardín cumple 50 años de vida siendo parte fundamental de la comunidad, formando generaciones y dejando huellas imborrables. Estamos presentes para reconocer el trabajo de los docentes y de toda la comunidad educativa”, expresó.

Además, Zdero remarcó el cumplimiento de un compromiso asumido previamente con la institución. “Habíamos visitado el jardín y nos comprometimos a acompañarlos en este aniversario tan significativo, por eso hoy estamos aquí compartiendo este momento tan especial”, afirmó.

En el marco de la celebración, el Gobierno provincial, junto a la Fundación Soy Chaco, realizó la entrega de equipamiento para fortalecer el funcionamiento del establecimiento, entre ellos un freezer y una cocina industrial, elementos clave para el servicio de comedor que brinda la institución.

Por su parte, la intendente Glenda Seifert subrayó la relevancia histórica del jardín para la comunidad: “Es el primer jardín de infantes de la localidad, que ha cobijado a muchas generaciones. Hoy es un día muy emotivo para todos”. Asimismo, destacó la presencia del gobernador como un gesto significativo hacia la educación: “Es muy importante este acompañamiento, tanto del Gobierno provincial como del municipal, para que nuestras instituciones sigan creciendo”.

La jefa comunal también valoró las mejoras realizadas a lo largo del tiempo y el crecimiento de la matrícula, que actualmente supera los 250 alumnos distribuidos entre la sede central y sus anexos. “Es un jardín emblemático, elegido por las familias día a día”, sostuvo.

A su turno, la directora del establecimiento, Viviana Sartionandia, agradeció la presencia del Gobernador y el acompañamiento de las autoridades. “Fue una sorpresa muy grata. Estamos profundamente agradecidos por el apoyo recibido y por los elementos entregados, que eran muy necesarios para nuestra institución”, señaló.

Finalmente, la exdirectora Norma Siri resaltó el valor emocional de la celebración y el rol de la educación inicial: “Es un día de reencuentros y de muchos recuerdos. Lo más importante que podemos dejar a los niños es el cariño, el abrazo, la educación, el acompañamiento. Eso es fundamental en esta etapa de la vida”.

El acto incluyó un encuentro con docentes en actividad y jubiladas, familias y autoridades, en una celebración que puso en valor la trayectoria y el compromiso de una institución clave en la educación inicial de Pampa del Infierno.

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