Zimmermann analizó los alcances del acuerdo comercial entre Argentina y EEUU

El dirigente político y ex senador nacional Víctor Zimmermann se refirió a los principales alcances y desafíos del acuerdo comercial bilateral entre Argentina y Estados Unidos, y planteó la necesidad de evaluarlo dentro de una estrategia de desarrollo productivo e inserción internacional de largo plazo.

Durante su análisis, Zimmermann señaló que el convenio contempla una reducción arancelaria para 1.675 productos, con bajas que oscilan entre el 30% y el 50%, lo que abre nuevas oportunidades de acceso al mercado estadounidense para distintos sectores de la economía argentina. En ese sentido, destacó el potencial impacto en la agroindustria, la energía y la minería, así como la posibilidad de atraer inversiones orientadas a mejorar la competitividad.

El ex legislador subrayó que el acuerdo prevé una ampliación relevante de los cupos de exportación de carne, que pasarían de 20.000 a 100.000 toneladas, lo que representa un salto significativo en términos de volumen exportable. Al mismo tiempo, consideró clave analizar cómo estas oportunidades se articulan con la planificación productiva y el abastecimiento del mercado interno.

Zimmermann advirtió que, como todo proceso de apertura comercial, el acuerdo plantea desafíos para algunos sectores productivos, entre ellos el textil, el automotriz y ciertas economías regionales. En ese marco, sostuvo que la implementación debe ir acompañada de políticas que permitan una adaptación gradual y protejan el entramado productivo nacional.

Asimismo, remarcó que el convenio deberá ser ratificado por el Congreso argentino y que su puesta en marcha presenta distintos tiempos: mientras los aspectos administrativos y sanitarios pueden avanzar con mayor rapidez, otros requerirán procesos más extensos de adecuación normativa y productiva.

Finalmente, Zimmermann afirmó que el acuerdo con Estados Unidos debe analizarse en el contexto de la pertenencia de Argentina al Mercosur y de una estrategia de inserción internacional equilibrada. Según señaló, el desafío central es aprovechar las oportunidades comerciales, promover inversiones y fortalecer la competitividad, sin perder de vista el desarrollo productivo y el empleo.

